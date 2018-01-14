MAGAZİN

Murat Boz'a Azerbaycan'dan müthiş teklif!

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 10:29 | Son Güncelleme 9 saat önce

Azeri bir işadamı düğününde Murat Boz’u çıkarmak için kesenin ağzını açtı. Şarkıcıya 400 bin dolar teklif eden işadamı, yolculuk için de özel uçağını Murat Boz’un emrine verdi.

Murat Boz'a Azerbaycan'dan müthiş teklif!

Başarılı popçu Murat Boz'un peşine Azeri hayranları düştü. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan şarkıcıya Azeri bir işadamı, rekor teklifte bulundu.

Düğününde ünlü sanatçının sahne almasını isteyen işadamının Boz'a 400 bin dolar (1 buçuk milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Azeri işadamının, Murat Boz'un Türkiye'den Azerbaycan'a gelebilmesi için de özel uçağını tahsis etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Görüşmeler devam ederken Boz, kendisine yapılan bu uçuk teklifi değerlendirme aşamasında.

Murat Boz, Azerbaycan'da en çok sevilen sanatçılar arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz azerbayca Azerbaycan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
koşa koşa gidecek herhalde ekmek parası iyi bir teklif
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