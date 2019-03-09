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Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında konser veren pop müzik şarkıcısı Murat Boz için sahnede sürpriz doğum günü pastası kesildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konser veren pop müzik şarkıcısı Murat Boz'a sahnede sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.

Murat Boz, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Eski Otogar Meydanı'nda konser verdi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sahneye çıkarak Boz'a çiçek verip Karatepe kilimi hediye etti.

Tarhan, doğum günü ilçenin kurtuluş yıl dönümü ile aynı tarihe denk gelen Boz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Murat Boz, sahneye getirilen doğum günü pastasındaki mumu, Belediye Başkanı Tarhan ile birlikte söndürdü.

Boz, konuşmasında Tarhan'a teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Kadirli'nin kurtuluş günü kutlu olsun. Her yıl doğum günümde Kadirli'yi hatırlayacağım." dedi.

Konserde çeşitli şarkılar seslendiren Boz, sevenleriyle de sahnede öz çekim yaptı.

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