SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği
  4. Murat Cavcav: Zor zamanlar geçiriyoruz

Murat Cavcav: Zor zamanlar geçiriyoruz

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı finansal zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Maçlar oynanmadığı için kulüpler gelir elde edemiyor. Futbolcu ödemeleriyle birlikte, hatta daha da öncelikli kulüp personelimizi düşünmeliyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyaca göre hareket etmek vicdanen de en doğrusu olacaktır" dedi.

Murat Cavcav: Zor zamanlar geçiriyoruz

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Cavcav, evde kalmanın önemine dikkat çekerken, "Biz şimdi evimizde kalalım ve güvende olalım, başkalarının sağlığını da riske etmeyelim" diye konuştu.

"FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZ DA BİZ DE CAN DERDİNDEYİZ"

Liglerin ertelenmesinden dolayı finansal sıkıntılar yaşadıklarını ve ihtiyaca göre hareket etmenin vicdanen de doğru olacağını ifade eden Murat Cavcav, "Maçlar oynanmadığı için kulüpler gelir de elde edemiyor. Futbolcu ödemeleriyle birlikte hatta daha öncelikli kulüp personelimizi düşünmeliyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyaca göre hareket etmek vicdanen de en doğrusu olacaktır. Teknik direktörümüz, futbolcularımız ya da temsilcileriyle ödemeler hususunda görüşmemiz olmadı. Bu konuda üst kurullar, UEFA olsun TFF olsun bir karar verecektir. Futbolcularımız da ücretlerinde bir düzenleme istemedi, hocamız da... Her şey durmuş durumda. Doğrusu futbolcu arkadaşlarımız da biz de can derdindeyiz. Futbolcularımız evlerinde çalışıyor. Nisan ayının 6'sında onlarla buluşmayı planlıyoruz ama bakalım neler olacak, süreç nasıl gelişecek, uzayacak gibi görünüyor. Şimdilik hepimiz bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav, liglerin 1-2 ay daha oynanmaması durumunda yaşanacak sorunlarla ilgili önlemlerin de alınması gerektiğini dile getirerek, "Liglerin 1-2 ay daha oynanmaması da bir karardır ve bu kararı alan merciler, kulüplerin karşılaşacağı problemleri, futbolcuları ilgilendiren konuları da düşünerek başka kararlar da alacaktır" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ FUTBOL HEYECANINI VE COŞKUSUNU ÖZLEDİK"

Tüm dünyada yaşanan bu salgının bir an önce geride kalmasını dileyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bu konuların hepsi hallolur. Biz şimdi evimizde kalalım ve güvende olalım, başkalarının sağlığını da riske etmeyelim. En kısa zamanda bu zor günlerin geride kalmasını diliyorum. Hepimiz futbol heyecanını ve coşkusunu özledik."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Hamzaoğlu'ndan 'ligler ertelensin' çağrısıHamzaoğlu'ndan 'ligler ertelensin' çağrısı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği Murat Cavcav

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Cavcav: Zor zamanlar geçiriyoruz

'Zor zamanlar geçiriyoruz'

Hamza Hamzaoğlu'ndan koronavirüs açıklaması! "Test yaptırmayacağız"

Hamzaoğlu: "Test yaptırmayacağız"

Hamza Hamzaoğlu'ndan 'ligler ertelensin' çağrısı

Hamzaoğlu'ndan 'ligler ertelensin' çağrısı

Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Gençlerbirliği'nde Stancu Galatasaray maçında yok

Gençlerbirliği'nde G.saray maçında kritik eksik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.