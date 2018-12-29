MAGAZİN

Murat Cemcir'den olay hareket!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

Hürriyet köşe yazarı Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile röportaj yaparak taraf olduğunu belirtmiş, ardından da Ahmet Kural'a röportaj teklifi götürmüştü. Kural dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda Arman'ın tarafsız olmadığı gerekçesiyle röportaj yapmayacağını açıklamıştı.

Murat Cemcir'den olay hareket!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı ve ekürisi Murat Cemcir, Sıla ve Ayşe Arman’ı takipten çıkardı.

Ahmet Kural Ayşe Arman'ın röportaj talebini neden reddetti?Ahmet Kural Ayşe Arman'ın röportaj talebini neden reddetti?
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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir sıla ahmet kural ayşe arman

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