Murat Cemcir'den olay hareket!

Hürriyet köşe yazarı Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile röportaj yaparak taraf olduğunu belirtmiş, ardından da Ahmet Kural'a röportaj teklifi götürmüştü. Kural dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda Arman'ın tarafsız olmadığı gerekçesiyle röportaj yapmayacağını açıklamıştı.
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Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı ve ekürisi Murat Cemcir, Sıla ve Ayşe Arman’ı takipten çıkardı.
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