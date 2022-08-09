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Murat Cemcir 'soyuldum' diyerek Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi yapımcı Necati Kocabay'dan şikayetçi oldu

09.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlikte işlere imza atan başarılı oyuncu Murat Cemcir ve Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi yapımcı Necati Kocabay arasında sular durulmuyor. Haksız şekilde işten çıkarıldığını ileri sürerek, alacak haklarını almak için İş Mahkemesi'ne başvurarak ünlü oyuncu Murat Cemcir'e dava açan Necati Kocabay'ın, pandemide şirketten usulsüz para çıkışları yaparak şahsi hesabına gönderdiği, şirketin bütçesini kişisel olarak kullandığı belirlendi. Necati Kocabay hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Murat Cemcir 'soyuldum' diyerek Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi yapımcı Necati Kocabay'dan şikayetçi oldu

Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi. Kocabay, istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

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MURAT CEMCİR'DEN 'ŞİRKETİMİ SOYDU' İDDİASI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Murat Cemcir, dava sonrası Kocabay'ın şirketi soyduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Dilekçede, şirketin iş ve işlemleriyle ilgili şirket yönetici olarak hareket eden Kocabay'ın, şirketin yazılı izni ve bilgisi dışında kendisine verilen yetkiyle diğer şirket çalışanlarına usulsüz avans kullandırdığı, bu nedenle işine son verildiği anlatıldı. Cemcir, şirket hesaplarından para çıkışlarında bulunduğu ve bunların aktarım yerlerinin açıklamalarına ait farklılıklar olduğu, makyajlama yaparak bunların şüphelinin şahsi hesabına aktarıldığını belirterek bu aktarımların şirketin iştigal konusu dışında ve tamamen şahsi harcamalarda kullanıldığını iddia etti.

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ŞİRKETİN BÜTÇESİNİ ŞAHŞİ İŞLERDE KULLANDI!

Necati Kocabay'ın kendisine şirket tarafından tahsis edilen şirket kredi kartını, yine şirketin iştigal konusu eylemleri dışında ve neredeyse tamamına yakın bir kısmının şahsi harcamalardan oluştuğu, şüpheli Necati Kocabay'ın şirketteki konumu ve yetkilerini, hiçe sayarak eğlence, yeme-içme, seyahat vb. gibi tamamen şahsi harcamalarına dönük kullandığını ileri sürdü.

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