Murat Cemcir'i isyan ettiren tokat!

Oyuncu Murat Cemcir, yapımcılığını ve Ahmet Kural'la birlikte başrolünü üstlendiği ''Ailecek Şaşkınız'' filmindeki tokat sahnesi defalarca tekrarlanınca duruma isyan etti.

HT Magazin'in haberine göre; Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin rol aldığı, 2 Mart'ta vizyona girecek olan ''Ailecek Şaşkınız'' filminin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Neşeli bir ortamda geçen çekimlerin en zor sahnesi, Mustafa Alabora'nın, filmin hem yapımcısı, hem de başrol oyuncusu olan Cemcir'i senaryo gereği tokatladığı sahne oldu.

"ÇENEM ÖDEM TUTTU"

Yönetmen istediği reaksiyonu alamayınca sahne defalarca tekrarlandı. Cemcir, "Gerçekçi olmasını istedik ama Mustafa Abi'nin elini korkak alıştırmayacağını düşünemedik. O sahneden sonra bir ay çorba içtim çünkü çenem ödem tuttu. Yanağım renk değiştirdiği için çekimlere ara verdik" esprisiyle güldürdü.

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