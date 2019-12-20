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Murat Dağı davasında mahkeme 'ÇED Olumlu Kararı'nı iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Dr.

Murat Dağı davasında mahkeme 'ÇED Olumlu Kararı'nı iptal etti

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni kurulabilmesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı'nın mahkemece iptal edildiğini açıkladı.
CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Gediz ilçesi Karaağaç köyü mevkii sınırlarında bir firma tarafından yapılması planlanan 'Yıldız- Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme Tesisi' projesi için verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararının Kütahya İdare Mahkemesi'nce iptal edildiğini duyurdu.
Kütahya İdare Mahkemesi'nin ÇED olumlu kararını iptal edip, Gediz havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermediğini belirten Kasap, "Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek, Gediz havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi. Termik Santrallere filtre takılmamasını 'veto' ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Karar tüm bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

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