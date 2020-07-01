Murat Dağı'nda altın madeni işletmesi projesini iptal eden karar kesinleşti

Batı Anadolu'nun önemli su kaynaklarından olan Murat Dağı'na yapılması planlanan altın ve gümüş madeni işletmesinin, ÇED raporunda sunulan bölgede yapılamayacağına dair yerel mahkeme kararını Danıştay 6. Dairesi onadı.

Kütahya İdare Mahkemesi, 20 Aralık 2019'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uyarlık olmadığı" kararını vermişti.

Sonrasında Bakanlık bu karara itiraz ederek süreci Danıştay'a taşımıştı.

Davanın avukatlarından Arif Ali Cangı, "Batı Anadolu'nun su kaynaklarını zehirleyecek işletmenin iptali alkışlanacak bir karardır. Toplumsal hareket ve hukuksal mücadelenin birleşimiyle kazanılmıştır. Karara göre Murat Dağı'nın Batı Anadolu'nun su kaynağı ve orman alanı olması sebebiyle maden işletmesi büyük risk yarattığından yer seçimi açısından hukuka aykırı olduğu kesinleşti. Fakat bu karardaki diğer gelişmeleri ıskalamamak lazım" dedi.

Cangı, Danıştay'ın ayrıca, yerel mahkemenin "dava açma ehliyeti yokluğundan" Uşak ve Kütahya Barolarının davasının reddeden kısmını da onadığına dikkat çekti.