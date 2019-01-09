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Murat Dağı'nda yılkı atlarının yem mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

Uşak ve Kütahya arasındaki Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için mücadele ediyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin: - "Atların beslenmelerine katkıda bulunmak için bölgeye düzenli yem bırakıyoruz. Sayılarının artması oldukça sevindirici"

Uşak ve Kütahya sınırında yer alan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar yağışının ardından yem bulmak ve soğuktan korunmak için dağın eteklerine indi.

Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, dağın eteklerinde 3 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.

Dondurucu soğuktan korunmak için dar vadilere inen ve sayıları 100'ü bulan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için zorlu mücadele veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların sayısının her geçen yıl arttığını, at kolonilerinde çok sayıda yavru bulunduğunu belirtti.

Tekin, "Atların beslenmelerine katkıda bulunmak için bölgeye düzenli yem bırakıyoruz. Sayılarının artması oldukça sevindirici." diye konuştu.

Bölgenin koruma altında olduğunu ifade eden Tekin, "Yıllar önce köylülerin doğaya bıraktığı atlar zamanla çoğaldı. Tarım arazisi olmadığı için bölgede atlar rahat şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ancak kış aylarında besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de ekiplerimizle destek oluyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kar murat dağı Yılkı Atları

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