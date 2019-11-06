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Murat Dağı'ndaki maden arama faaliyetleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütühya Valiliği'nin Murat Dağı ve çevresinde Altın madeni açılmasına ilişkin verdiği ÇED raporunun mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kütahya Valiliğinin Murat Dağı ve çevresinde altın madeni açılmasına ilişkin verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi.

Yalım, Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Valiliğin geçen mayıs ayı içerisinde verdiği ÇED raporuna karşı hukuki süreç başlattıklarını belirten Yalım, "Kütahya İdare Mahkemesi, Murat Dağı bölgesinin altın madeni açılmasına uygun olmadığına dair görüş bildirdi. Bu kararla Murat Dağı'nı kurtarmış olduk. Ege Bölgesi'nde yaklaşık 16 milyon kişi yaşıyor. Bütün bölgeyi etkileyen bu karar bölgemize hayırlı olsun. Bölgede bundan sonra herhangi bir firma tarafından maden alanı açılmayacağı verilen kararla tescillenmiş oldu." diye konuştu.

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım

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