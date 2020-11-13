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Murat Dalkılıç 11 yıl öncesine götürdü! Serdar Ortaç ve Kuşum Aydın’la fotoğraf paylaştı!

13.11.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç 11 yıl öncesine götürdü! Serdar Ortaç ve Kuşum Aydın’la fotoğraf paylaştı!

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç sevenlerini 11 yıl öncesine götürdü. Sosyal medya hesabından 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcının paylaşımında Kuşum Aydın ve Serdar Ortaç da yer aldı.

2008 yılında Murat Boz’la yaptığı “Kasaba” şarkısıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç peşi sıra piyasaya sürdüğü albümlerle popülerliği yakaladı. 2009 yılında La Fontaine şarkısıyla müzik sektörünü sallayan ünlü isim o yıllarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönemin popüler isimleri Serdar Ortaç ve Kuşum Aydın’la çekilen bir pozunu yayınlayan Murat Dalkılıç’ın gönderisi takipçilerini şaşırttı.

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murat dalkılıç

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel’le bir küs bir barışık ilişkisini noktalayan Murat Dalkılıç’ın adı magazin gündeminde yerini almıştı. Aşk acısını unutan yakışıklı şarkıcı, müzik dünyasına adım attığı yıllardan bir paylaşım yaptı. Murat Dalkılıç’ın paylaşımında kısa saçlı ve kilolu hali dikkatleri çekti. Başarılı popçu gönderisine “The tebete... 2009” notunu ekledi. Murat Dalkılıç'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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