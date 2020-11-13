Murat Dalkılıç 11 yıl öncesine götürdü! Serdar Ortaç ve Kuşum Aydın’la fotoğraf paylaştı!

2008 yılında Murat Boz’la yaptığı “Kasaba” şarkısıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç peşi sıra piyasaya sürdüğü albümlerle popülerliği yakaladı. 2009 yılında La Fontaine şarkısıyla müzik sektörünü sallayan ünlü isim o yıllarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönemin popüler isimleri Serdar Ortaç ve Kuşum Aydın’la çekilen bir pozunu yayınlayan Murat Dalkılıç’ın gönderisi takipçilerini şaşırttı.

YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel’le bir küs bir barışık ilişkisini noktalayan Murat Dalkılıç’ın adı magazin gündeminde yerini almıştı. Aşk acısını unutan yakışıklı şarkıcı, müzik dünyasına adım attığı yıllardan bir paylaşım yaptı. Murat Dalkılıç’ın paylaşımında kısa saçlı ve kilolu hali dikkatleri çekti. Başarılı popçu gönderisine “The tebete... 2009” notunu ekledi. Murat Dalkılıç'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

