Murat Dalkılıç Hande Erçel adını duyunca...

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç arkadaşları ile birlikte Murat Dalkılıç'ın yeni yayınlanan Orta Yol şarkısının klibini kutlamak için bir araya geldi.

Nişantaşı’ndan mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, telefonunu mekanda unuttuğunu fark edip geri döndü. Telefonunu koşar adım alıp gelen Dalkılıç nefes nefese araca geldi.

Dalkılıç, yeni çıkan klibini izlemediğini, uyandığı zaman bakıp güzel geri dönüşlerle daha da mutlu olacağını söyledi.

Hande Erçel soruları daha sorulmadan “sorma iyi akşamlar” diyerek kaçan Dalkılıç'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

