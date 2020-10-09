MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Dalkılıç Hande Erçel adını duyunca...

Murat Dalkılıç Hande Erçel adını duyunca...

09.10.2020 09:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç gece eğlencesinde yakalandı. Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel adını duyunca hemen kaçtı.

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç arkadaşları ile birlikte Murat Dalkılıç'ın yeni yayınlanan Orta Yol şarkısının klibini kutlamak için bir araya geldi.

Nişantaşı’ndan mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, telefonunu mekanda unuttuğunu fark edip geri döndü. Telefonunu koşar adım alıp gelen Dalkılıç nefes nefese araca geldi.

Dalkılıç, yeni çıkan klibini izlemediğini, uyandığı zaman bakıp güzel geri dönüşlerle daha da mutlu olacağını söyledi.
Hande Erçel soruları daha sorulmadan “sorma iyi akşamlar” diyerek kaçan Dalkılıç'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!
Tüm gözler güzel oyuncuya çevrildiTüm gözler güzel oyuncuya çevrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti

Günlerce konuşulmuştu! Kan donduran olayı böyle anlattı

Günlerce konuşulmuştu! Kan donduran olayı böyle anlattı

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!

İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’

İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’

Diğer Haberler

Yasmin Erbil'e babası Mehmet Ali Erbil sorulunca... Yanıtı şoke etti

Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu

Ermenistan'a destek çağrısında bulunmuştu! Cardi B. Azerbaycanlılardan özür diledi

Azerbaycanlılardan özür diledi! 'Kandırıldım...'

Çağatay Ulusoy doğal hayatı çok sevdi

Çağatay Ulusoy doğal hayatı çok sevdi

Uyanış: Büyük Selçuklu dün olay oldu... 8 Ekim 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dün akşam reytingler kızıştı!

Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!

Hamam pozlarını paylaştı!

MasterChef'te Sefa'nın kazası herkesi korkuttu! Sağlık görevlisi müdahale etti! MasterChef Sefa'ya ne oldu?

MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.