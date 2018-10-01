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Murat Dalkılıç, Hande Erçel ayrılığının acısını Erçel'in arkadaşı Melis Sezen ile unutuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile bir birlikteliğe başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hande ve Murat hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ayrılığının acısını Erçel'in arkadaşı Melis Sezen ile unutuyor

Murat Dalkılıç’ın aşk hayatında yine hareketli günler yaşanıyor. Aşk hayatıyla bir türlü gündemden düşemeyen şarkıcı Murat Dalkılıç yeni bir aşkla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı oyuncu sevgilisi Hande Erçel’in yakın arkadaşı olan Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddiası Hande Erçel’i çok kızdıracak. Hande Erçel ile aşkı 1 yılı doldurmadan son bulan Murat Dalkılıç, mutluluğu ise ‘Dünya Hali’ setinde birlikte rol aldığı Melis Sezen’de buldu. Erçel, hasta annesine daha çok vakit ayırmak için Dalkılıç’la 10 aylık aşkına son verince popçu da kendini işlerine vermişti. Kamera karşısına geçtiği yeni filmi ‘Dünya Hali’nin çekimleri için gece gündüz çalışan Dalkılıç, iddiaya göre aradığı mutluluğu da sette buldu.

AŞKI DOSTLARIYLA PAYLAŞTI

Kendinden 10 yaş küçük oyuncuyla yakınlaşan Dalkılıç’ın bu aşkı şimdilik herkesten sakladığı öğrenildi. Sezen ile yeni bir aşka yelken açan Dalkılıç, iddiaya göre de ilişkiyi sadece yakın dostlarıyla paylaştı. Hande Erçel ile Melis Sezen’in yakın dost olması ve ikilinin geçtiğimiz sezon aynı dizide rol almasıydı. Şimdilik Instagram’da birbirlerini takip eden Erçel ile Sezen’in aşk dedikodusunun ardından takipleşmeyi bırakıp dostluğu da bitirip bitirmeyecekleri merak konusu oldu.


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