Murat Dalkılıç Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor

Geride bıraktığımız haftalarda annesini kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel’i tekrar barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç yalnız bırakmıyor.

İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, geçenlerde barışma kararı almıştı.

Magazin kulislerinde sevgilisi Hande Erçel'le birlikte yaşadıkları konuşulan Murat Dalkılıç'ın aracı önceki gün Erçel'in Ulus yokuşundaki evinin otoparkında görüntülendi.

Aracın saatlerce otoparktan çıkmaması Çubuklu'da oturan şarkıcının oyuncunun evine yerleştiği iddialarını bir nebze güçlendirdi. (Sözcü/Emre Çevik)

Erçel daha önce ayrılık kararı almasının sebebini şu sözlerle açıklamıştı: Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim...



