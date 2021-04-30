Murat Dalkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sanatçı Murat Dalkılıç biyografisi...

İbo Show'a bu hafta Murat Dalkılıç konuk olacak. Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında gibi sorular izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki ünlü sanatçı Murat Dalkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamlamış olan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan fakat 1 sene sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2008 senesinde Kasaba şarkıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç, 2010 “yılında La Fontaine”, “Külah” ve “Dönmem” gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba’yı yayımlamıştır. Ardından iki yıllık aralarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürmüştür. Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanmış olan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanında 2014’te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sunmuş ve Sil Baştan dizisinde rol almıştır. 24 Ağustos 2015’te Merve Boluğur ile evlenen Dalkılıç, Boluğur'dan 11 Eylül 2017 tarihinde boşanmıştır.