Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Özel hayatı ve kariyeriyle zaman zaman gündeme gelen Murat Dalkılıç bu sefer kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi. Yalan Dünya, Bir Hayli, Aşinayız gibi parçaları seslendiren Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken saniye saniye kaydedildi.

MURAT DALKILIÇ AŞKA GELDİ

Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra popüler oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Aradığı aşkı Erçel'de de bulamayan Murat Dalkılıç gönlünü başka güzele kaptırmıştı.



Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitera Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, öpüşürken görüntülendi.

Berfu ve Eser Yenenler'in lansmanında olan ikili aşka geldi.



Öpüşen çiftlerin videosu sosyal medyaya düştü ve hızla yayıldı.

Sitera Akbaş Sen Çal Kapımı, Ben Bir Denizim, Akasya Durağı gibi projelerde rol aldı.

33 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.



Ben Bir Denizim ve Tünel projeleriyle, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 2 ödülü bulunuyor.





