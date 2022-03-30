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  4. Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

30.03.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç 2015-2017 yılları arasında oyuncu Merve Boluğur ile evli kalmış ve boşanmanın ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak yine aradığını bulamayan Dalkılıç, Erçel ile de yollarını ayırmış ve bunun ardından, Erçel'in rol arkadaşı Sitera Akbaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin öpüştüğü görüntüler sosyal medyaya düştü.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Özel hayatı ve kariyeriyle zaman zaman gündeme gelen Murat Dalkılıç bu sefer kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi. Yalan Dünya, Bir Hayli, Aşinayız gibi parçaları seslendiren Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken saniye saniye kaydedildi.

MURAT DALKILIÇ AŞKA GELDİ

Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra popüler oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Aradığı aşkı Erçel'de de bulamayan Murat Dalkılıç gönlünü başka güzele kaptırmıştı.
Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitera Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, öpüşürken görüntülendi.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Berfu ve Eser Yenenler'in lansmanında olan ikili aşka geldi.
Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Öpüşen çiftlerin videosu sosyal medyaya düştü ve hızla yayıldı.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Sitera Akbaş Sen Çal Kapımı, Ben Bir Denizim, Akasya Durağı gibi projelerde rol aldı.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

33 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.
Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

Ben Bir Denizim ve Tünel projeleriyle, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 2 ödülü bulunuyor.

Murat Dalkılıç sevgilisi Sitera Akbaş ile öpüştü! O video sosyal medyada hızla yayıldı

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Murat Dalkılıç
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