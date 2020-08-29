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Murat Dalkılıç: Snoop Dogg’la olan projeyi reddettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, ABD’li rap yıldızı Snoop Dogg’la ilgili pişmanlığını açıkladı: “Onunla şarkı yapma imkânına sahipken projeyi reddettim.”

Murat Dalkılıç: Snoop Dogg’la olan projeyi reddettim

Murat Dalkılıç, Instagram’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü popçu yayında pişmanlıklarından söz etti. Sinemada yanlış projelerde rol aldığını dile getiren Dalkılıç, şöyle konuştu:

“Keşke sinema projelerini daha doğru değerlendirseydim. Kariyerim sinema üzerine gitmeyecek diyerek arkadaşlarımın, yönetmenlerin beni görmek istediği filmlerde oynadım. Yaşım ilerledikçe bu kararlarda daha titiz olsaydım diye düşündüm hep.”

Murat Dalkılıç, müzik kariyerine dair bir pişmanlığını da açıkladı. 2012 yılında kendisine ünlü ABD’li rap’çi Snoop Dogg ile şarkı yapma fırsatı sunulduğunu açıklayan popçu, teklifi reddettiğini ve yıllar sonra buna çok pişman olduğunu söyledi.

Dalkılıç’ın reddettiği o şarkının, Snoop Dogg’ın Azerbaycanlı şarkıcı Aygün Kazımova ile düet yaptığı “Coffee From Colombia” olduğu öğrenildi.

“Müzik hayatımda hep 1 numara olacak ama meslek olarak yapmak kolay değil” diyen Murat Dalkılıç, “Bir daha dünyaya gelsen ne iş yapardın?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Müzik yapmak istiyorsun ama müzik dışında uğraştığın çok fazla angarya var ve bunlar da seni yıpratıyor. Bu tecrübeyi edindikten sonra dünyaya yeniden gelseydim bu işi yaparım demezdim. Ama sadece müzik olacaksa hayatımda, bunun dışındaki şeylerle uğraşmayacaksam yine müzik yapmak isterim.”

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