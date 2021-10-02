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  4. Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

02.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süren yalnızlığını Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile bozmuştu. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle lunaparkta çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü popçu, bu kez üzüm toparken verdikleri pozu paylaştı.

Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisini noktalamıştı. Daha sonra eski aşkı ile aynı dizide rol alan Sitare Akbaş' a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü.

ETİLER'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi. Bir süre sessizliklerini koruyan çift, geçtiğimiz aylarda bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.

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BOZCAADA'YA GİTTİLER

Son olarak Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle tatil için Bozcaada'ya giden Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'tan yeni bir paylaşım daha geldi.
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BAĞ BOZUMU

Bağ bozumu şenliğine katılıp üzüm toplayan ünlü çiftten Murat Dalkılıç, güzel oyuncu ile yeni karesini paylaşıp 'bağ bozumu' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç Sitare Akbaş
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