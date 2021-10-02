Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisini noktalamıştı. Daha sonra eski aşkı ile aynı dizide rol alan Sitare Akbaş' a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü.

ETİLER'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi. Bir süre sessizliklerini koruyan çift, geçtiğimiz aylarda bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.

BOZCAADA'YA GİTTİLER

Son olarak Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle tatil için Bozcaada'ya giden Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'tan yeni bir paylaşım daha geldi.



BAĞ BOZUMU

Bağ bozumu şenliğine katılıp üzüm toplayan ünlü çiftten Murat Dalkılıç, güzel oyuncu ile yeni karesini paylaşıp 'bağ bozumu' notunu düştü.

