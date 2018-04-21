MAGAZİN

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatil için kesenin ağzını açmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Aşklarını artık saklamayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatilde. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açmış

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel 20 günlük tatile servet ödedi...

Amerika faturası 100 bin TL

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Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti.
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Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti.
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Posta'da yer alan habere göre; Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açtı ve yaklaşık 100 bin TL harcadı
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Sevgililere Murat Dalkılıç'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor.
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Elif Dalkılıç ile Hande Erçel'in aralarından su sızmıyor.
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Hande Erçel festivalin en konuşulan ismi olmuştu ve festivalin en tarz Türk'ü seçilmişti.
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