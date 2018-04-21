Murat Dalkılıç ve Hande Erçel tatil için kesenin ağzını açmış

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel 20 günlük tatile servet ödedi...
Amerika faturası 100 bin TL
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Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti.
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Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti.
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Posta'da yer alan habere göre; Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açtı ve yaklaşık 100 bin TL harcadı
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Sevgililere Murat Dalkılıç'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor.
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Elif Dalkılıç ile Hande Erçel'in aralarından su sızmıyor.
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Hande Erçel festivalin en konuşulan ismi olmuştu ve festivalin en tarz Türk'ü seçilmişti.
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