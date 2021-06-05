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  4. Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

05.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

2018 yılında nişanlısı Mina Başaran'ı jet kazasında kaybeden Murat Gezer, 2 yıl sonra Nazlı Çarmıklı ile evlendi. Ünlü koleksiyoner Hakan Çarmıklı, Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer 4 Haziran 2021'de dünya evine girdi. Bunun ardından Murat Gezer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MURAT GEZER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü iş adamı Murat Gezer American InterContinental University'de eğitim almıştır. Şimdi ise ailesinin matbaa şirketinde görev alıyor. İngilizce ve Almanca biliyor. Gezer, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibidir. Ünlü iş adamı Murat Gezer'in kaç yaşında olduğu bilinmiyor.

Murat Gezer geçen yıl ekim ayında Mina Başaran ile nişanlanmıştır. Başaran ile dünya evine girmeyi planlayan Gezer, nişanlısının ölüm haberini almıştır. Mina Başaran'ın içinde bulunduğu özel jetin düşmesi sonucunda Mina Başaran da dahil 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza yapan jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye geliyordu ve İran'ın başkenti Tahran'ın güneyine düştü.

Düşen özel jette Mina Başaran ile birlikte arkadaşları; Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And da vardı.

Murat Gezer kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Murat Gezer, Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıldönümünde gazetelere ilan vermişti. Söz konusu ilanda “Mina’m… Minik kalpli meleğim… Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım…Murty’n” ifadeleri yer almıştı.

Murat Gezer, Mina Başaran'ın ölümden iki sonra Nazlı Çarmıklı ile 4 Haziran 2021'de dünya evine girdi. Düğün aile ve yakın arkadaşlar arasında gerçekleşti.


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