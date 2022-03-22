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Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kimdir? Sema Bekmez neden öldü, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

22.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez'in hayatı ve ölüm nedeni merak ediliyor. 2000-2011 yılları arasında Murat Göğebakan ile evli olan Sema Bekmez'in ismi, ünlü şarkıcının kanser hastalığı yaşadığı dönemde 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelmişti. Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez sebebiyle psikolojik çöküntü yaşadığı ve sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Peki Sema Bekmez kimdir? Sema Bekmez neden öldü, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kimdir? Sema Bekmez neden öldü, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatı merak ediliyor. Otopsi raporu, hayatını kaybetmesinden iki sene sonra geldi. Savcılık, 2020 senesinde yaşanan ve şüpheli gördüğü ölümle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Peki Sema Bekmez kimdir?

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

1969 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mesleği oyuncu menajerliği olarak bilinen Sema Bekmez, 1996 senesinde çıkış yakaladıktan sonra ilk eşi Senem Hanım'dan boşanan şarkıcı Murat Göğebakan ile 2000 senesinde evlenmiştir.

2009 senesine kadar ismi pek magazin gündemine gelmeyen Sema Bekmez, eşi Murat Göğebakan'ın kan kanserine yakalanmasının sonrasında 'ihanet' iddialarıyla gündemi meşgul etmişti. Sema Bekmez'in, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü. Bu sebeple Murat Göğebakan'ın tedaviyi reddettiği iddia edilmişti.

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2010 senesinde sağlığına kavuşan Murat Göğebakan, 2011 senesinde Sema Bekmez ile olan evliliğini resmen noktaladı. 2010 senesinde vermiş olduğu bir röportajda, aldatılma iddialarını doğrulamış olan Murat Göğebakan, "Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Bunlardan uzak kalmak için kaçıyorum, Amerika'ya gidiyorum. Asıl o adama (Doğan Deniz Yiğit) 'Neden Murat Göğebakan hasta yatağında kanser tedavisi görüyorken bunu yaptın, sen nasıl delikanlısın, evli bir kadına nasıl bakarsın' diye sormalısınız. O kadın (Sema Bekmez) meyilli bile olsa dönüp bakmamalıydı.

Bütün bunları bile bile evliliğimi kurtarmak için dört kez mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Sema 41 yaşında bir kadın ve beyefendi de 21 yaşında. Ama Allah'a havale ettim, onun görmesini bekliyorum. Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda üç gün yattı." ifadelerini kullanmıştı. 2013 senesinde hastalığı nüksetmiş olan Murat Göğebakan, 2014 senesinde 45 yaşında hayatını kaybetti. Merhum şarkıcının kardeşi Melih Göğebakan, abisinin boşanmanın sonrasında aldatılmayı kendine ve erkeklik gururuna yediremediği için üzüntü sebebiyle hastalığının yeniden ortaya çıktığını söyledi. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan ise, "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti" şeklinde konuşmuştu.

SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Murat Göğebakan'ın vefatının sonrasında gözlerden kaybolan Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Bekmez'in ev arkadaşı, vermiş olduğu ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" şeklinde konuştu.

Adli Tıp Kurumu, Sema Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası 'ölüm nedeni kalp damar yetmezliği' raporunu verdi.

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Sema Bekmez
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