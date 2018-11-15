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Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Adana'da lösemiye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni, 78 yaşındaki annesini para meselesi yüzünden darp etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni Tarkan Göğebakan, annesi 78 yaşındaki Adile Göğebakan'dan para istedi. İddiaya göre, anne sürekli para verdiğini söyleyerek bu kez vermek istemedi. Bunun üzerine anne ve oğlu tartışmaya başladı.

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Baba 84 yaşındaki Mehmet Göğebakan da tartışmaya dahil oldu. Oğul Tarkan Göğebakan sinirlenerek para vermeyen annesinin gözüne ve yüzüne yumruk attı. Baston ile güçlükle yürüyen baba Göğebakan ise oğlunun eşini dövmesine engel olamadı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu duruma gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

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Vatandaşlar hemen yaşlı çift için ambulans çağırdı. Yaşlı kadın aldığı darbeler sonucunda gözü morardı. Bastonla güçlükle yürüyen karı koca ambulansa binerken dayak atan çocuklarından çok gelinlerine tepki göstererek oğullarını gelinin kışkırttığını ileri sürdü.

Yaşlı kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Murat Göğebakan Seyhan

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