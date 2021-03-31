Murat Hazinedar'dan hakime: Allah sizi de düşürsün inşallah buralara

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Murat Hazinedar avukatıyla birlikte katıldı. Diğer sanık Çetin Kırışgil ise duruşmaya gelmedi.

Murat Hazinedar savunmasında, "Dosyaya MASAK ve bilirkişi raporu gelmiştir. Her ikisi de bu davanın esas nedeni olan mal bildirimiyle ilgili rapordur. Aynı zamanda lehime olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun raporları da dosyada mevcuttur. Medya mensupları burada bu duruşmayı izliyor. Her duruşma tutanağı medyaya düşüyor, olacak iş değil." dedi. Bunun üzerine hakim, "Medya özgürdür ne yazar ne çizer bilemeyiz" dedi. Hazinedar, "Tüm raporlar lehime. Ortada bir suç yok, ama dava var. Beraatimi isterim" dedi. Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler! HAZİNEDAR'IN AVUKATI: "DOSYALARI AYRILSIN" Hazinedar'ın avukatı ise müvekkilinin bütün mal varlığının detaylı olarak incelendiğini, Kamu Görevlileri Etik Kurulu raporunun dosyada bulunduğunu ve mali durumun kanun yetkisi gereği incelendiğini belirterek, "Sonuçta Murat Bey'in bütün gelirlerinin şirket geliri olduğu tespit edilmiştir. MASAK raporunun sonuç kısmında her iddiayla ilgili, 'öncül suç oluşmamıştır' ibaresi var, açık tespit var. En yetkili iki kurum da bunun incelemesini yapmıştır. Bu aşamada rapor alınmasına gerek olmaksızın beraat kararı verilmesini talep ediyorum. İlla rapor alınacaksa da Sayıştay uzmanları belirlensin" diye konuştu. Hazinedar'ın avukatı ayrıca, diğer sanık Çetin Kırışgil'in halen beyanda bulunmadığını hatırlatarak, iki sanık arasında eylem iddialarının hiçbir ilgisi olmadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılmasını talep etti.

DİĞER SANIĞIN AVUKATI DOSYANIN AYRILMASINI İSTEMEDİ Diğer sanık Çetin Kırışgil'in avukatı ise, müvekkilinin Covid-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle duruşmaya gelmediğini belirterek, tapu müdürlüğüne yazı yazılması ve dava konusu gayrimenkulün satılmadığının ortaya çıkması için alım satım tarihlerinin istenmesini talep etti. Avukat, dosyaların ayrılması talebine muvafakat etmediklerini de söyledi. "MAĞDURUM" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ Mahkeme, sanık Çetin Kırışgil'e savunma yapması için süre verilmesine ve raporda ismi geçen tanıkların dinlenmesine karar verdi. Duruşma 25 Ekim'e ertelendi. Hazinedar, duruşma tarihinin çok ileri bir tarihe verildiğini belirterek, "Yapmayın. Ben mağdurum. Böyle yargılama olur mu? Bir senedir hakim bekliyoruz burada. Allah sizi de düşürsün inşallah buralara" diyerek tepki gösterdi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Murat Hazinedar, "Çok basit bir dava, mal bildirimi" dedi. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suç tarihlerinde başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ile belediye meclis üyelerinin görevleri sırasında haksız mal edindikleri, mal bildiriminde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı belirtildi. İnceleme sonunda 18 Aralık 2017 tarihli rapor düzenlendiği bilgisi verilen iddianamede, Hazinedar'ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı, mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların ise, bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı ifade edildi. Sanık Çetin Kırışgil ile ilgili de benzer iddiaların yer aldığı iddianamede, sanıkların 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nuna göre "Haksız mal edinme, gizleme, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçundan 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapisleri istendi. Ayrıca, haksız edinilen malların zorla alımı ve müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma da talep edildi.