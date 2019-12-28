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  4. Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı

Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ali ABLAY - İstanbul DHA  - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı.

Ali ABLAY - İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı. Toplamda 4 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin çalışmaları sonucunda 3 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 4 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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