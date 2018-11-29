Murat Karayılan'ın akrabaları gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

MURAT KARAYILAN KİMDİR?

Murat Karayılan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır. Murat Karayılan 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979 senesinde PKK'ya katıldı. İlk dönemlerinde Şanlıurfa'da faaliyetler yürüttü. Daha sonra Suriye'ye kaçtı. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasın ardından da örgütün başına geçti. Bunun yanında KCK'nın da yürütme kurulu başkanlığını yaptı. Fakat 2013 yılında bu vazifesinden alınarak PKK'nın silahlı kanadı olan HPG'nin başına geçirildi. Öte yandan Karayılan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır.

İHA

