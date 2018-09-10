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Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ankara'da 1 Şubat'ta vergi dairesi başkanlığında 3 kişin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristi özel talimatla PKK elebaşlarından Murat Karayılan gönderdiği ortaya çıktı. 'Amanos' kod adlı teröristin yakalanmamak için yüzüğündeki zehir içerek intihar ettiği öğrenildi.

Murat Karayılan talimat vermişti! Yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar etmiş

Ankara'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta "Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda" 3 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen ve yakalanmamak için kaçtığı Osmaniye'de yüzüğüne sakladığı zehri içerek intihar eden Amanos kod adlı terörist Ersan Ertogan'la ilgili detaylar ortaya çıktı.

KARAYILAN TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ!

Sabah’ın haberine göre teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan tarafından özel talimatla gönderildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara zehir vergi dairesi başkanlığı PKK Murat Karayılan

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