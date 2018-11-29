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Murat Karayılan’ın 2 yakınına PKK gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde jandarmanın PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın 2 yakınının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde jandarmanın PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın 2 yakınının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; terör örgütünün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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