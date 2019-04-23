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Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriye’nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde “Çocuk Şenliğinde” konser verdi.Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İHH’nın Suriye’nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde düzenlediği şenlikte konser verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriye’nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde “Çocuk Şenliğinde” konser verdi.
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İHH’nın Suriye’nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde düzenlediği şenlikte konser verdi. Murat Kekilli zor koşullarda kampta yaşayan çocuklara şarkılar söyledi. Çocuklar verilen konserin yanı sıra çeşitli oyunlarla bayram sevinci yaşadı.
Programa Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Türk sivil toplum kuruluşları yetkilileri, AFAD yetkilileri ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Murat Kekilli, yaptığı açıklamada, “Suriye’de Azez’deyiz. Yaklaşık bir ay önce bölgeyi ziyarete geldiğimizde, burada zor yaşam koşulları olduğunu gördük. Özellikle savaştan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar olduğunu gördük. 23 Nisan Türkiye’de çocuk bayramı olarak kutlandığı için bölgedeki yetkililerle Suriyeli çocuklara konser verme fikri doğdu. Buradaki insanların ivedi bir şekilde terapiye ihtiyacı vardı, çok büyük bir travma yaşıyorlardı. Sonrasında konser yapma kararı aldık. Bu fikri herkes sıcak karşıladı. İHH ve bölgedeki yetkililer dahil herkesin yardımını aldık bu konuda” ifadelerini kullandı.
Azez’de de bayramın çok heyecanlı geçtiğini belirten Kekilli, “Burası Azez burada da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanıyor. Aynı Türkiye’deki gibi kutlanıyor. Hatta daha coşkulu kutlanıyor diyebilirim. Bizi çok güzel ağırladılar çok sıcak davrandılar. Konserde emeği geçen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben 23 Nisanı ülke toprakları dışında kutladığımız için çok mutluyum. Dünyanın her yeri insanlığa ait. Keşke insan çocuk gözüyle bakabilse. Bugün en azından onların gözüyle bakmayı hedefledik. Umarım başarmışızdır. Sanat camiasına bu konularda çok büyük görevler düşüyor. Neticede kanaat önderleri vizyon sahipleri bu insanlar. Suriye’ye gelsinler buradaki halkın terapiye ihtiyacı var. Sanat da iyi bir terapi aracı. Kullansınlar bunu. Her şey maddi karşılıkla ölçülmemeli. Bazı şeyleri Allah rızası için yapılmalı. Ben garanti veriyorum çok daha mutlu olacaklar” diye konuştu.
Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ise etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Murat Kekilli bir ay önce bizi ziyaret etmişti. 23 Nisan’da konser verebileceğini söylemişti. Bizdi çok güzel olacağını, burada kardeşlik bağlarının güçleneceğini düşündük. Bugün itibariyle konseri gerçekleştirdik. Çevreden ve kamplardan da çocukları buraya getirerek, konsere katılmalarını sağladık. Çok güzel bir ortam oldu. Çocuklar iç savaştan en çok etkilenen kişilerdir. Bazıları yetim, bazılarının annesi, bazılarının babası, bazılarının da hem annesi hem babası yok. Çocuklar için bu tür etkinlikler çok önemlidir. Bir çok şeyden mahrumlar, Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yaklaşık 150 bin kişi kamplarda yaşıyor. Eğitimle ilgili donanımla ilgili ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser

Murat Kekilli’den Suriyeli çocuklara konser
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