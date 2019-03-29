HABER

Murat Kekilli’nin babası Adana’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Murat Kekilli’nin babası Adana’da toprağa verildi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekilli’nin cenazesi defnedilmek üzere bugün memleketi Adana’ya getirildi. Kabasakal Mezarlığı’nda gerçekleşen cenaze törenine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Kekili’nin yakınları katıldı.
Öğleden sonra kılınan namazın ardından Mustafa Kekilli’nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

Murat Kekilli’nin babası Adana’da toprağa verildi

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi (2)Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi (2)
Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.