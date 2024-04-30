Murat Kurum'a yeni görev iddiası! Kabine'ye geri mi dönüyor? Ankara kulisleri hareketlendi

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olan AK Partili Murat Kurum, oyların yüzde 39,59’unu alabilmiş ve Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık yüzde 10 gerisinde kalmıştı.

Yapılan seçimlerin ardından bir süredir gözlerden uzak durmayı tercih eden Kurum'la ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan bir konu ise gündem oldu.

MURAT KURUM KABİNE'YE Mİ GİRECEK?

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, Murat Kurum’un yeniden hükümette olabileceğini yazdı.

Babacan söz konusu yazısında şu ifadeleri kullandı;

“AK Parti’de konuşulan bir konu da büyük lansmanlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’la ilgili.

"ÖZHASEKİ YERİNE KURUM"

Kurum’un sağlık sorunları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine getirileceğini iddia edenler var.

Ancak çoğunluk, başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelen böyle bir değişikliğin yanlış olacağını dile getiriyor.”







