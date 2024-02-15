Murat Kurum'dan 'Risksiz İstanbul' toplantısı: İstanbul artık çaresiz değildir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'da 'Risksiz İstanbul' başlıklı toplantı düzenlendi.

Afetlere yönelik çalışmalarını anlatan Kurum şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'un artık sevgiye, kardeşliğe ihtiyacı var. Bugün tüm İstanbullular için bu kardeşliği daha da büyütmek için kıymetli dostlarımızla bir aradayız.

Afetlere dirençli, risksiz İstanbul toplantımızın tanıtımı için bir aradayız. İstanbul'la bu heyecanı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GÖZ ARDI ETMEDİK"

Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

İstanbulluları paydaşımız olarak görüyor, İstanbul'u yönetecek ekibin de birer parçası olarak görüyoruz. Her başarının ardında mutlaka bir fikir vardır. 25 yılda ulaştığımız hedeflere bütüncül bakış açısı ile milletimiz ile el ele vererek ulaştık. Hızlı ulaşım hakkını ihmal etmedik. Sosyal belediyeciliği göz ardı etmedik. Projelerimizin maliyeti, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bellidir. İstanbul'a ne kazandıracağımız şimdiden ortadadır. İşlerimizin üzerine neden bu kadar titriyoruz sebebi açıktır. Sebebi İstanbullu kardeşlerimizin mutluluğudur.

"İSTANBUL ARTIK ÇARESİZ DEĞİLDİR"

Mevcut yönetim her alanda başarısız oldu. İstanbullular bu başarısız yılların ardından artık çaresiz değil. Kimle konuşsak İstanbul'daki sistem eksikliğini söylüyor. İstanbul'un sorunlarını çözerken merkeze insanı alan yeni anlayış sunuyoruz. İstanbul gündelik, keyfi kararlarla yönetilemez. Bu İstanbul'u çözümsüzlüğe mahkum eder. Amacımız sizleri stressiz İstanbul'da yaşatmak.

Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik. Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik... Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.

"CHP TEK OLUMLU ADIM ATMADI"

Böyle acil bir konuda CHP'li yönetim tek bir olumlu adım atmadı. İstanbul'u dönüşüm vaatleri ile kandırdılar. Aynı planı 3 kez yayınladılar. İstanbul'un aklı ile alay etiler. Yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Yarı planlı belediyecilik yapanlardan başka bir şey beklenmezdi. Gerçek belediyeciliğin neferleri sahaya çıkmıştır. Cumhur ittifakı ile annelerimizin yavrularımızın umutlarını bola çıkarmayacağız. Risksiz İstanbul için projelerimizi 6 temek başlıkta gerçekleştireceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edip kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Burada sanayi alanlarımızı dönüştürecek ve iklim değişikliği ile mücadeleyi yapacağız.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





