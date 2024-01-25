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Murat Kurum İstanbul için projelerini açıklıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Seçimlere 66 gün kaldı. Adaylar çalışmalarına devam ederken yeni projelerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yeni projelerini tanıtıyor. İşte detaylar...

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıklıyor

Seçimlerin en çok merak edilen kenti İstanbul için adaylar çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u çıkardı. Öte yandan İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu duyururken Zafer Partisi de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'yla yarışa dahil oldu.

Ekran Alıntısı

Murat Kurum İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' programında yeni projelerini tanıyor.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Birbirinden kıymetli misafirlerimiz. Değerli yol arkadaşlarım, aziz İstanbulumuzun güzel insanları, bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, İstanbul hepimizin diyerek bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek büyük adımları konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul Zamanı' diyeceğiz İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla bir araya geldik. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. Ben hepinize bu şehri İstanbul'da yeniden dirilişi başlatacak olan Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na hoşgeldiniz diyorum.

İnsanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yaklaşımının adı 'Siztem İstanbul'. Merkezinde sadece siz varsınız.

TRAFİKTE 288 SAAT KAYBEDİLİYOR

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

"İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL PROJESİ YAPIYORUZ"

İstanbul’da ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Biz 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Önceliğimiz İstanbul’u trafik çilesine mahkum etmemektir. İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda son bulacaktır. İstanbul'da iki yakaya 2 tünel projesi yapıyoruz. Yenisahra- Bostancı etabında tüneller süratle bitecek.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum ak parti
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