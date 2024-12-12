Murat Kurum İzmir Körfezi'nden şişe getirmişti, CHP'li vekil Meclis'te tansiyonu yükseltti! Aynısını yapınca... İterek tepki gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bağlı kuruluşların 2025 Bütçesi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bir anda genel kurulda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

KÜRSÜYE PİS SU DOLU ŞİŞEYLE ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Bütçe'nin Komisyon görüşmelerinde İzmir Körfezi'nde getirdiği pis su dolu kavanozu hatırlatan Aygun; kürsüye bir elinde kesildiğini iddia ettiği ağaçlardan kozalak diğer elinde de Ergene Nehri'nden getirdiği pis su dolu şişeyle çıktı.

BAKAN KURUM'UN OLDUĞU YERE BIRAKMAK İSTEYİNCE...

Konuşması boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na sert sözlerle yüklenen Aygun, konuşmasının sonunda ise bir anda Bakan Murat Kurum'un olduğu alana yöneldi.

SİNİRLER GERİLDİ, BAKAN KURUM ŞİŞEYİ İTEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Aygun pis su dolu şişeyi Bakan Kurum'un olduğu sıraya bırakmak isteyince sinirler gerildi. Aygun'a tepki gösteren Bakan Kurum önce ayağa kalktı, ardından bırakılmak isten su dolu şişeyi itti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi.

Ardından oturumu başlatan Önder, TBMM Meclis Genel Kurulu kurallarını hatırlatarak vekillerin masalara herhangi bir şey bırakamayacağı uyarısında bulundu.