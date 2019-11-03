AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Ankara'da, Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kurum, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti Ankara il teşkilatıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara'nın problemlerini hem meclis üyeleriyle hem belediye başkanlarıyla hem de teşkilatla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Kurum, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve gönül belediyeciliği, sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi beraber istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenler için Bakanlık olarak tüm desteği vereceklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: