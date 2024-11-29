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  4. Murat Kurum paylaştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 155 bine yükseliyor

Murat Kurum paylaştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 155 bine yükseliyor

29.11.2024 10:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 155 bine ulaştığını duyurdu. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta teslim töreni düzenlenecek.

Murat Kurum paylaştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 155 bine yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi” devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta yarın saat 13.30’da düzenlenecek törende deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

KONUT SAYISI 155 BİNİ BULUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ‘anahtar’ vurgulu tanıtım filmini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 155 bine yükseleceğini duyurdu.

Bakan Kurum, “Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AA-20241116-36207234-36207233-TOKI_ANTAKYA_GULDEREN_MAHALLESINDE_2_BIN_681_AFET_KONUTUNU_TAMAMLADI

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
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