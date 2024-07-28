Murat Kurum sohbet ettiği vatandaşa alışveriş kartı vermek istedi! O anlar gündem oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Rize'de yapılan toplu açılış törenine katıldı. Now Ana Haber'de yer alan habere göre, törenin ardından Kurum vatandaşlarla sohbet etti.

ALIŞVERİŞ KARTINI KABUL ETMEDİ

Kurum'un yanına gelen bir kadın emekli maaşlarıyla ilgili soru sordu.

Kurum ise "Farkları daha sonra yatırırlar en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu" dedi. Kadınla bir süre sohbet eden Kurum daha sonra ise vatandaşa nakit yerine geçen alışveriş kartı uzattı. Ancak kadın 'İhtiyacım yok Allah'a şükür. Teşekkür ederim" diyerek kartı almadı.