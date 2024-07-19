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Murat Kurum'un TOKİ hesabına sert yorum: Bakan ya halkı kandırıyor ya kendisi de bilmiyor böyle giderse cortlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.07.2024 09:21
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Yaptığı yayınlarla ses getiren Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü programında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ taksitleriyle ilgili yaptığı açıklamayı hedef aldı. Altaylı Bakan Kurum için, 'Bence bakan halkı biraz kandırıyor veya kendisi de bilmiyor. Kendisi mühendis sonuçta biliyordur diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un TOKİ hesabına sert yorum: Bakan ya halkı kandırıyor ya kendisi de bilmiyor böyle giderse cortlar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklama TOKİ taksitlerinin artış oranını yüzde 24 olarak belirlediklerini duyurmuştu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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"HALKI BİRAZ KANDIRIYOR"

Gazeteci Fatih Altaylı'dan bu sözlere tepki geldi. Kendine ait Youtube kanalında konuşan Altaylı, Bakan Kurum için 'Bence halkı biraz kandırıyor' dedi.

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Altaylı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Benim hesabıma göre öyle olmaz. Evet biraz indirim olur diye düşünüyorum ama yüzde 50 olmaz. Artışın oranında bir düşüş var toplamında bir düşüş yok. Bence bakan halkı biraz kandırıyor veya kendisi de bilmiyor. Kendisi mühendis sonuçta biliyordur diye düşünüyorum.

Bir mühendis zaten bunu hesaplayamıyorsa mühendis değildir. Bu kadar basit bir şeye, benim bile bildiğim, bu böyle değildir, dediğim bir şeyi o bilmiyorsa mühendisliğinde sorun vardır.

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"TÜRK HALKINI MANGIR KONUSUNDA KANDIRAMAZSIN"

O muhtemelen böyle diyerek halka bakın size kıyak yaptım diyecek ama sayın bakanın bilmediği şey şu; Türk halkını her konuda kandırırsın ama mangır konusunda kandıramazsın. Mangır dediğin an makine orada stop eder. Vatandaşla dalga geçecekleri zaman, alay edecekleri zaman sayısal konulara girmesinler. Türk halkı para hesabını çok iyi bilir.

Siyasilere önerim, vatandaşlarla alay edeceğiniz zaman sayısal konulara girmeyin. Sayın bakan ya halkı kandırıyor ya da kendisi de detayı bilmiyor, böyle giderse cortlar.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Murat Kurum
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