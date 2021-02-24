HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Murat Mercan’ın Washington Büyükelçiliği’ne Resmi Ataması Yapıldı

Murat Mercan’ın Washington Büyükelçiliği’ne Resmi Ataması Yapıldı

24.02.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Murat Mercan’ın Washington Büyükelçiliği’ne Resmi Ataması Yapıldı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 2021/131 sayılı kararla Washington Büyükelçiliği dahil Türkiye’nin dört büyükelçilik pozisyonuna yapılan atamalar resmileşti

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığı’nca belirlenmiş büyükelçi atamalarından bir bölümü resmen yapıldı. Bugünkü kararnameyle ABD’nin Washington Büyükelçiliği’ne Murat Mercan da resmen başlayabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 2021/131 sayılı kararla Türkiye’nin dört büyükelçilik pozisyonuna yapılan atamalar resmileşti.

Karara göre; şimdiki Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Dışişleri Bakanlığı merkezine çekildi ve yerine Türkiye’nin Tokyo (Japonya) Büyükelçiliği görevini yürütmekte olan eski AKP milletvekili Murat Mercan atandı.

Mercan’ın boşalttığı Tokyo Büyükelçiliği görevine ise Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy da, Türkiye’nin Belgrad (Sırbistan) Büyükelçiliği’ne atandı. Şimdiki büyükelçi Tanju Bilgiç ise merkeze dönüyor.

Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı görevindeki Mehmet Hakan Olcay da Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) Büyükelçiliği’ne getirildi. Şimdiki büyükelçi Levent Murat Burhan’ın merkeze atanmasına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler getirildiVaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler getirildi
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olmuştu! Her şeyi kapattı...

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Ekrem İmamoğlu tarihi surları yerinde inceledi! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

Yunan mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunan gemisi Türk bayrağı açmadı!

Aşılama takviminde ilk aşama tamamlandı! İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?

İkinci aşamada kimler koronavirüs aşısı olacak?

Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler; nikahlar ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı

Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler getirildi

MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Amasya'dan kahreden haber! 6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.