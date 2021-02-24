Murat Mercan’ın Washington Büyükelçiliği’ne Resmi Ataması Yapıldı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığı’nca belirlenmiş büyükelçi atamalarından bir bölümü resmen yapıldı. Bugünkü kararnameyle ABD’nin Washington Büyükelçiliği’ne Murat Mercan da resmen başlayabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 2021/131 sayılı kararla Türkiye’nin dört büyükelçilik pozisyonuna yapılan atamalar resmileşti.

Karara göre; şimdiki Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Dışişleri Bakanlığı merkezine çekildi ve yerine Türkiye’nin Tokyo (Japonya) Büyükelçiliği görevini yürütmekte olan eski AKP milletvekili Murat Mercan atandı.

Mercan’ın boşalttığı Tokyo Büyükelçiliği görevine ise Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy da, Türkiye’nin Belgrad (Sırbistan) Büyükelçiliği’ne atandı. Şimdiki büyükelçi Tanju Bilgiç ise merkeze dönüyor.

Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı görevindeki Mehmet Hakan Olcay da Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) Büyükelçiliği’ne getirildi. Şimdiki büyükelçi Levent Murat Burhan’ın merkeze atanmasına karar verildi.

