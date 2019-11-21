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Murat Nehrinde su çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nü besleyen Murat Nehri Havzasında su 1,5 kilometre çekilirken, 6 ay önce su altında kalan ağıl ile birlikte bölgede ortaya çıktı.

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nü besleyen Murat Nehri Havzasında su 1,5 kilometre çekilirken, 6 ay önce su altında kalan ağıl ile birlikte bölgede ortaya çıktı. Araçların rahatlıkla gittiği, göçerlerin dönüş yolu olarak kullandığı nehir kenarındaki bir köyler için oluşturan tehlike de ortadan kaldı.
Keban Baraj Gölünü besleyen ve 6 ay önce dolululuk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri’nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde kalan bazı köylerde yaşanan olumsuzluklar ise ortadan kalktı. Merkeze bağlı Çağlar köyünde de ise suların çekilmesiyle daha önce su altında kalan bir ağıl ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllara oranla suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanın az olduğu öğrenildi.
Öte yandan Tunceli, Bingöl ve Erzurum’daki yaylalardan dönenler ise sürülerini suların çekildiği bölgeden rahatlıkla geçirerek Elazığ’da kışı geçirecekleri ağıllarına götürüyor.

"Geçen yıl ekinlerimiz suyun altında kaldı"
Köylerinin 300 haneden oluştuğunu ve baraj sahasında olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Korkutan, “Geçen sene ekin ektik ekinlerin hepsi suyun altında kaldı. Bu sene sular 1,5 kilometre falan gitti. Kimse korkusundan ekin ekemiyor. Burada bayağı bir zarar çektik. Sular şu anda geri çekilmeye başladı. Millet o yüzden fazla ekin ekemiyor. Yağışların olmamasından dolayı da sular şuan da gidiyor. Burada hayvan besliyorlar. Sular gittikten sonra hayvanlar çıkıyor. Sular olduğu zaman burada zorluk çekiyoruz"dedi.
Suların çekilmesinin çok iyi olduğunu dile getiren çiftçilerden Cahit Sarıdağ, “İşimiz daha kolay oldu. Hayvanları Tunceli yaylalarından getiriyoruz. Suların geri çekilmesi hayvanların otlaması için daha iyi oldu. Suların çekilmesi halkın işine yarıyor" ifadelerini kullandı.

Barajda su seviyesi 835 metrede
Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 45 yıllık geçmişe sahip olan Keban Barajı bu yıl yüzde 30 oranında fazla yağış olması ve sıcaklıklarla birlikte karın erimesiyle birlikte doluluk oranı maksimum seviye olan 845 metreye kadar gelmişti. 15 yıl sonra ilk defa barajın 6 kapağı birden açılarak su tahliyesi yapılmış belirli bir seviyeye geldikten sonra durmuştu. Boşaltma işlemi ve henüz yağışların başlamaması nedeniyle baraj da ise su seviyesinin bugün itibariyle 835 metrede olduğu öğrenildi. 835 metre doluluk oranının ise ideal seviyede olduğu belirtildi.

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