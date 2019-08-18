HABER

Murat Nehri'ne giren 2 arkadaştan biri boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki arkadaştan İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşıldı, Emrullah Görgüze ise AFAD tarafından kurtarıldı.

Murat Nehri'ne giren 2 arkadaştan biri boğuldu

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki arkadaştan İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşıldı, Emrullah Görgüze ise AFAD tarafından kurtarıldı.
Olay, dün Genç ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için Murat Nehri'ne giren İbrahim Aleci ve Emrullah Görgüze, suda yüzdükleri sırada bir anda akıntıya kapıldı. Suda çırpınan 2 kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Murat Nehri'nde arama çalışmaları başlatan ekipler, İbrahim Aleci'nin cansız bedenine ulaşırken, 3 saat süren çalışmalar sonucunda ise Emrullah Görgüze'yi mahsur kaldığı kayalık alanda kurtardı.
Aleci'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişmeAdana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme
İsrail’den Gazze’ye bombalı saldırı: 3 ölüİsrail’den Gazze’ye bombalı saldırı: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.