HABER

Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven'in (10) cansız bedeni saat 20.22’de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda çocukların  kimliği tespit edildi.

Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven'in (10) cansız bedeni saat 20.22’de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda çocukların kimliği tespit edildi. Boğularak hayatını kaybeden çocukların Ruhat Burukanlı (12), Muhammed Demir (11) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılarak, Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım’ın (12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Dururumu ağır olan Boran Yıldırım, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.
Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu

FOTOĞRAFLI

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
ABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralıABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
Yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakışYanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.