Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu (3)

KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde pikniğe giden kuran kursu öğrencilerinden Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Taner Güven'in (10) cansız bedeni saat 20.22’de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda çocukların kimliği tespit edildi. Boğularak hayatını kaybeden çocukların Ruhat Burukanlı (12), Muhammed Demir (11) ve İlhami Demirbilek (12) olduğu belirlendi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılarak, Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım’ın (12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Dururumu ağır olan Boran Yıldırım, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu

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