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Murat Nehri'ne giren çocukların boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Vali İlker Gündüzöz: - "Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette" - "2009 doğumlu Taner Güven kayıp. Burada dalgıç ve jandarma timlerimiz, polisimiz, AFAD arama faaliyetine devam ediyor. İnşallah mutlu bir haber alırız"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulmasıyla sonuçlanan olayla ilgili, "Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette." dedi.

Vali Gündüzöz, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girmesinin ardından 3'ünün hayatını kaybettiği olayla ilgili, akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, üzücü olayın saat 15.00 sıralarında yaşandığını söyledi.

Serinlemek için nehre giren çocukların suda çırpındığını görenlerin durumu olay yerine yakın bir bölgede bulunan polis noktasına da bildirdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Polislerimiz ve vatandaşlar müdahale ediyor. 4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette. Muş Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyor Maalesef 3 evladımızı bir saat uğraşılmasına rağmen hastanede kaybettik. Vefat ettiler. 2009 doğumlu Taner Güven kayıp. Burada dalgıç ve jandarma timlerimiz, polisimiz, AFAD arama faaliyetine devam ediyor. İnşallah mutlu bir haber alırız."

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Malazgirt Murat Nehri muş

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