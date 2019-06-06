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Murat Omurtağ'dan acı haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kanun sanatçısı ve şarkıcı Murat Omurtağ (41) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi yine Onur Akay verdi.

Murat Omurtağ'dan acı haber!

"Acı haber bayramda geldi" başlıklı bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ''Sanat camiası bayram günü acı haberle sarsıldı. 41 yaşındaki kanun virtüözü ve şarkıcı arkadaşımız Murat Omurtağ, bayramın birinci günü akşamı kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen arkadaşımızı maalesef, 5 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı kaybettik. Murat Omurtağ’ın cenazesi 6 Haziran Perşembe günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

İzmir'de dünyaya gelen Murat Omurtağ, sosyal medyada yer alan videoları ile fark edilmiş, daha sonra albüm ve sahne çalışmalarına başlamıştı.

CEYLAN CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Ceylan ise geçen Haziran ayında avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, Murat Omurtağ'ın kendisini dolandırdığını iddia etmişti.

Ceylan, 'Gözlerine Bakınca Senin' isimli şarkıyı okumayı çok istediğini, bunun için Murat Omurtağ ile anlaşıp izin belgesi aldığını ve 38 bin lira masraf yaptığını ama şarkının asıl sahibinin Murat Omurtağ olmadığını öğrendiğini ve Omurtağ'ın cezalandırılmasını istediğini söylemişti.

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