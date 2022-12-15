Murat Ongun açıkladı! Savcı, İmamoğlu davasını istinafa götürüyor: Ceza artacak mı?

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını konuşuyor. Muhalefetin tepki gösterdiği karar sonrasında 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya gelip miting düzenlemişti. Davayla ilgili peş peşe gelişmeler yaşanırken Yazar Necati Özkan ve Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun, savcının davayı istinafa götüreceğini açıkladı.

"SAVCI CEZAYI AZ BULDU"

Yazar Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu davasının savcısı Furkan Okudan'ın kararı İstinaf'a taşyacağını iddia etti. Okudan'ın İstinaf'a başvurma nedeninin ise cezayı yetersiz bulmasından kaynaklandığını söyledi.

MURAT ONGUN'DAN DA AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ongun, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş." ifadelerini kullandı.

