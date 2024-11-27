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  4. Murat Ongun'dan Ferhat Murat'ın 'Kent Lokantaları' sözlerine yanıt: "Seçimlerde İBB adayları da, Kent Lokantalarını aşağılamıştı! Sonuçta, 1 milyon oy farkı yedi"

Murat Ongun'dan Ferhat Murat'ın 'Kent Lokantaları' sözlerine yanıt: "Seçimlerde İBB adayları da, Kent Lokantalarını aşağılamıştı! Sonuçta, 1 milyon oy farkı yedi"

27.11.2024 23:20
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gazeteci Ferhat Murat'ın Kent Lokantaları ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Ongun, "Seçimlerde İBB adayları da, Kent Lokantalarını aşağılamıştı. Sonuçta, 1 milyon oy farkı yedi" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'dan Ferhat Murat'ın 'Kent Lokantaları' sözlerine yanıt: "Seçimlerde İBB adayları da, Kent Lokantalarını aşağılamıştı! Sonuçta, 1 milyon oy farkı yedi"

Gazeteci Ferhat Murat, X hesabından İstanbul'da İBB tarafından açılan Kent Lokantaları'yla ilgili eleştiri yaptı.

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Murat paylaşımında "İBB’nin anlata anlata bitiremediği kent lokantalarından günde sadece 4.412 kişinin yararlandığını biliyor muydunuz?
Haberlerinde genellikle süre belirtmeden ‘1 yılda “toplam yenilen yemek sayısını” vurgulamaları vatandaşı yanlış yönlendirme amacı taşıyor.
Vatandaşların kahir ekseriyeti de günde yüzbinlerce insanın bu lokantalardan istifade ettiğini zannediyor. Kaynak: İBB’nin resmi web sayfası" ifadelerini kullandı.

"BU SARSICI ÖRNEĞİ DAHİ ALGILAYAMAYAN..."

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da Murat'ın paylaşımına yanıt verdi. Ongun, "İktidar yanlısı, akıl fukarası bu iletişimcileri seviyoruz. Bize güç veriyorlar.Seçimlerde İBB adayları da, Kent Lokantalarını aşağılamıştı. Sonuçta, 1 milyon oy farkı yedi. Bu sarsıcı örneği dahi algılayamayan iletişimcinin verilerinin yanlışlığını düzeltme gereği duymuyorum. Teşekkürler Ferhat Bey. Böyle devam lütfen" ifadelerini kullandı.

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Murat Ongun
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