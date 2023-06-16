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Murat Ongun'dan 'fetret devri' açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile bitti

16.06.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun metro Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosuyla ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Metro projelerinde Fetret Devri Ekrem İmamoğlu ile bitti" ifadelerine yer verdi.

Murat Ongun'dan 'fetret devri' açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile bitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. "Ümraniye Ataşehir Göztepe Metrosu'nun raylarını kaynattık" yazan İmamoğlu mesajının devamında, "Burası da yapımı durdurulmuş, şantiyeleri terk edilmiş bir hattı, kredilerini bulup yapımını başlattık, şimdi gümbür gümbür yapılıyor. Bittiğinde günde 400 bin İstanbullu kullanacak." ifadelerini kullandı.

"FETRET DEVRİ BİTTİ"

Bu paylaşımı alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Ongun'un "Metro projelerinde Fetret Devri Ekrem İmamoğlu ile bitti." yazısı sosyal medyada dikkat çekti.

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ERDOĞAN'IN 'FETRET DEVRİ' SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camii'nin resmi açılışında bugün yaptığı konuşmada, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Murat Ongun fetret devri

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