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  4. Murat Ongun'dan Marmara'ya yanıt: İndirim taleplerini 48 saatte uygularız

Murat Ongun'dan Marmara'ya yanıt: İndirim taleplerini 48 saatte uygularız

15.04.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arasında öğrenci bileti indirimi konusunda sosyal medyada tartışma yaşandı. Marmaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir tweete İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, "İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Marmaray’ı yönetenlerin yüzde 40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" diye yazdı.

Murat Ongun'dan Marmara'ya yanıt: İndirim taleplerini 48 saatte uygularız

Akaryakıta yapılan zamlardan sonra İstanbul'da da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde alınan karar ile öğrenci kartlarına gelen yüzde 40'lık zammı İBB tarafından karşılanmasına karar verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün yaptığı konuşmada AKP ve MHP tarafından alınan kararı veto edeceğini açıkladı.

"YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arasında da zam ve indirim tartışması sosyal medyaya taşındı. Marmaray'ın resmi Twitter hesabından "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray sübvansiyonunu sağlayacaktır." paylaşımı yapıldı.

"BAKMAYIN TWITTER'DA HAVA ATMASINA"

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Marmaray'ın paylaşımına yanıt vererek indirim taleplerini 48 saatte uygulayacaklarını ifade etti. Ongun paylaşımında "İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin %40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" diye sordu.

muratongun


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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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