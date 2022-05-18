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Murat Ongun görevden alındı mı? İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

18.05.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Ongun görevden alındı mı? sorusunun yanıtı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'sözcülük' biriminin kapatıldığı yönündeki iddialar sonrası merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşlar internette, Murat Ongun görevden alındı mı? İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Murat Ongun görevden alındı mı? İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Murat Ongun 18 Mayıs Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'sözcülük' biriminin kapatıldığı öne sürüldü. Basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki Murat Ongun görevden alındı mı? İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MURAT ONGUN GÖREVDEN ALINDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'sözcülük' biriminin kapatıldığı öne sürülürken, Murat Ongun'un aktif kullandığı sosyal medya hesabından 4 Mayıs'tan bu yana herhangi bir paylaşımda bulunmaması gözlerden kaçmadı. Ongun'un bu sessizliği iddiaların doğru olabileceği şeklinde yorumlanırken iddialar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

HalkTv muhabiri Gül Gündüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'sözcülük' biriminin kapatıldığına yönelik iddiaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynakları tarafından yalanlandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynaklarının kendisine yaptığı açıklamaya göre herhangi bir değişim olması halinde mutlaka açıklama yapılacağı vurgulandı.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Ongun, 1975 yılında Ankara’da doğdu.

Murat Ongun, ilk ve ortaöğrenimini Giresun’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1996 yılında, Ankara’da Show Tv Haber Merkezinde muhabir olarak başlayan Ongun, İstanbul’da Star Tv ve ATV haber merkezlerinde de görev aldı.

999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD’de ‘Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri’ üzerine eğitim aldı. Habertürk TV’nin kurucuları arasında yer alan Ongun kanalda hem yayıncı hem de idareci olarak uzun yıllar çalıştı. Bir süre özel kanallara yapımcılık yaptı.

Kurucusu olduğu internet sitesiyle dijital haberciliğe devam etti.

2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile çalışmaya başlayan Ongun bu görevini şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürmektedir.

‘Medyanın İç Savaşı’ isimli bir kitabı bulunan Murat Ongun, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticisi ve aynı zamanda Voleybol şube sorumlusudur.İngilizce bilen Murat Ongun evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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