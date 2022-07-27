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Murat Ongun'un babası son yolculuğa uğurlandı! Cenaze törenine İmamoğlu da katıldı

27.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un hayatını kaybeden babası Nihat Ongun'un cenazesine katıldı.

Murat Ongun'un babası son yolculuğa uğurlandı! Cenaze törenine İmamoğlu da katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un önceki gün yaşamını yitiren babası emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazdan önce İmamoğlu, Murat Ongun'a başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)

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Ekrem İmamoğlu
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