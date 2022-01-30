Murat Ongun'un seyahat bilgileri paylaşıldı iddiası! THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı tatil tartışma konusu olmuştu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün İBB Sözcüsü Murat Ongun'un seyahat bilgilerini medyaya servis ettiği iddia edilmişti. Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyerek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

İddialar üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz"

Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 29, 2022



